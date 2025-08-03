«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يطلق دورة صيفية مكثفة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلةً بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، عن انطلاق دورة صيفية مكثفة في اللغة العربية لغير الناطقين بها (المستوى الثالث)، خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع قاعدة متعلميها من مختلف الجنسيات.

وتهدف الدورة، المخصصة للنساء اللواتي أتممن المستوى الثاني، إلى تطوير المهارات اللغوية لدى المشاركات من خلال منهجية تعليمية تفاعلية، تُقدَّم بمعدل حصتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، تحت إشراف الأستاذة مريم بن طوق.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التعليمية التي يقدّمها المركز خلال العطلة الصيفية، لتلبية احتياجات المتعلمين وتمكينهم من استخدام اللغة العربية في مواقف الحياة اليومية، بما يسهم في تعزيز فهم الثقافة الإسلامية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

وتعكس هذه الدورة حرص الدائرة على تقديم برامج نوعية تدعم التنوع الثقافي وتعزز الاندماج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة عالمية للعلم والحوار والانفتاح، وتترجم القيم المؤسسية للدائرة القائمة على المعرفة، والتميّز، والشراكة المجتمعية الفاعلة.