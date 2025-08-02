الامارات | دبي تدشّن أول منظومة ذكية عالمياً للاستجابة السريعة للحرائق باستخدام "الدرونز"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، منظومة مبتكرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، للاستجابة الطارئة لحوادث الحرائق باستخدام طائرات بدون طيار (الدرونز).

وأكد نائب القائد العام للدفاع المدني في دبي، اللواء جمال بن عاضد المهيري، أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في سرعة وكفاءة الاستجابة للحوادث، مشيراً إلى أن شرطة دبي وفّرت البنية التشغيلية للمنظومة عبر مركز أنظمة الطائرات المسيرة التابع للإدارة العامة للعمليات.

وأوضح المهيري أن المنظومة تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التحليل السلوكي للحريق والدخان، وتحديد تمركز الآليات، إلى جانب تزويد غرفة العمليات في "جاهزية الدفاع المدني" بالبيانات والمعلومات التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن الحوادث.

وستغطي المنظومة في مرحلتها التشغيلية الأولى ثماني مناطق رئيسية في دبي، على أن يتم توسيع نطاقها لتشمل كافة المواقع الحيوية في الإمارة قبل نهاية العام الجاري.

ويُذكر أن الدفاع المدني في دبي يعتمد على باقة من الأنظمة الذكية لتعزيز السلامة والوقاية، من أبرزها برنامج "جاهزية الدفاع المدني"، الذي يُعدّ الأول عالمياً في مجال الإطفاء الاستباقي. ويعتمد البرنامج على تحليل البيانات الضخمة بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، لتوقّع احتمالات وقوع حرائق في مناطق محددة، بناءً على قاعدة بيانات تمتد لخمس سنوات.

ويقوم البرنامج بإرسال رسائل توعوية لسكان المناطق المعرّضة للخطر، لتسليط الضوء على مسبّبات الحرائق الأكثر شيوعاً، في خطوة تعكس التزام دبي بنهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات.