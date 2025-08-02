الامارات | قوافل إماراتية تحمل أدوية ومستلزمات طبية تصل إلى غزة دعماً للقطاع الصحي

- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل إماراتية تحمل أدوية ومستلزمات طبية تصل إلى غزة دعماً للقطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سَيّرت دولة الإمارات قوافل جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، في إطار دعمها المتواصل للمنظومة الصحية المنهكة في القطاع، وتسليمها إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الحادة التي يواجهها القطاع الصحي في غزة، والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الضرورية لعلاج الجرحى والمرضى.
