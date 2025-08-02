ذياب بن محمد بن زايد: تشرفنا باستقبال والدي محمد بن راشد على متن رحلة قطار الركاب

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، بتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قطار الاتحاد في رحلة متجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة.

"تشرّفنا باستضافة والدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتيّ دبي والفجيرة، إذ تعكس هذه الخطوة مدى التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة وطننا الإمارات، وهو ما عهدناه من صاحب السمو حيث شهد مسيرة… pic.twitter.com/u5BSakbuL7 — Etihad Rail (@Etihad_Rail) August 2, 2025

وقال سموه، في منشور على حساب «قطارات الاتحاد» على منصة «إكس»: «تشرّفنا باستضافة والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتي دبي والفجيرة، إذ تعكس هذه الخطوة مدى التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة وطننا الإمارات، وهو ما عهدناه من صاحب السمو، حيث شهد مسيرة تطور الشبكة بمختلف مراحلها، منذ الإعلان عن (مشاريع الخمسين) في عام 2021 مروراً بتدشين سموه لشبكة السكك الحديدية الوطنية الكاملة وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في 2023، إلى اليوم ونحن على مشارف مرحلة تحوّلية في مشهد النقل بالدولة».

تشرّفت قطارات الاتحاد باستضافة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتي دبي والفجيرة، مع بدء تشغيل خدمات الركاب في عام 2026، والتي تجسّد رؤية الإمارات لربط المدن والمجتمعات وتعزيز حلول… pic.twitter.com/165xmMFp0l — Etihad Rail (@Etihad_Rail) August 2, 2025

وأضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «ونفخر ونثمّن الدعم الذي حظينا به لمشروعنا الوطني، والذي يقودنا نحو مستقبل أفضل، نسهم فيه بتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي في الدولة بما يخدم صالح وطننا ويرتقي بتنافسيته على المستوى العالمي».