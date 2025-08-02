سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:50، والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

الموج في بحر عمان خفيف إلى متوسط. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 34 85 30

دبي 45 33 75 25

الشارقة 45 32 75 25

عجمان 43 33 80 25

أم القيوين 44 32 80 45

رأس الخيمة 42 32 75 25

الفجيرة 34 32 85 60

العـين 47 34 50 15

ليوا 49 32 80 20

الرويس 41 32 90 35

السلع 43 31 90 35

دلـمـا 38 31 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 90 50

أبو موسى 38 33 90 60.