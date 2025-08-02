الامارات | ذياب بن محمد: محمد بن راشد حاضر في كل محطة من محطات تطوير قطار الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، إن استضافة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتي دبي والفجيرة، تجسّد دعم القيادة الرشيدة للمشاريع الوطنية الحيوية، وتعبّر عن مدى حرص سموه الدائم على متابعة مراحل تطوّر المشروع منذ انطلاقته.

وأكد سموه، أن «صاحب السمو كان حاضراً في كل محطة من محطات تطوير مشروع قطار الاتحاد، منذ الإعلان عن (مشاريع الخمسين) عام 2021، ومروراً بتدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الكاملة وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في عام 2023، وصولاً إلى المرحلة الحالية، التي تُشكّل تحوّلاً نوعياً في مشهد النقل بدولة الإمارات».

وأضاف سموه: «نفخر ونثمّن هذا الدعم الكبير لمشروعنا الوطني، الذي يرسّخ مكانة الإمارات على خارطة النقل واللوجستيات العالمية، ويُسهم في تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي داخل الدولة، بما يخدم حاضر الوطن ويواكب طموحاته المستقبلية»