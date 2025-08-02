الإمارات تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي خلال أغسطس

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير السمات المناخية لشهر أغسطس الجاري، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر الدولة بمنخفض الهند الموسمي، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول أمطار.

وتفصيلاً، أوضح المركز في تقريره، أن شهر أغسطس يعد امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وذلك نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

يؤدي ذلك إلى تكوّن السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار، والتي تمتد على بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر بعض مناطق الدولة، خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه، بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ)، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

كما تلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، وتنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو، خاصة في النصف الثاني منه، حيث يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

وتناول التقرير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية لشهر أغسطس فيما يخص درجات الحرارة، وأوضح أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.7 و36.5، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 40.9 و43.2، ويتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.3 و31.. وكانت أعلى درجة حرارة سجلت 51.4 في مزيرعة سنة 2017، بينما سجلت أقل درجة حرارة على جبل مبرح سنة 2013 وبلغت 16.1.

وأشار المركز، في تقريره، إلى أن متوسط سرعة الرياح كان 12 كم/ ساعة، وأعلى هبة رياح 127.8 (كم/س) في الهير سنة 2023.

وأوضح التقرير أن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر يكون 47%، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فيتراوح ما بين 63% و80%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى يتراوح ما بين 17% و32%.

وبحسب التقرير، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.