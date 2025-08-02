«الموارد البشرية والتوطين» تنظم 50 يوماً مفتوحاً للتوظيف

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 50 يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي بمشاركة أكثر من 160 شركة خاصة وسط إقبال واسع من المواطنين الباحثين عن عمل.

وعرضت الشركات الفرص الوظيفية المتاحة في منصة برنامج «نافس» خلال الأيام المفتوحة التي أقيمت بالتعاون مع البرنامج والدوائر المحلية للموارد البشرية ومجالس الأحياء في مختلف إمارات الدولة، إضافة لكليات التقنية العليا وجامعتي زايد ودبي وكلية فاطمة للعلوم الطبية.

وأكدت فريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الوزارة مواصلة الوزارة تنظيم فعاليات اليوم المفتوح، التي تحظى بمصداقية وموثوقية عالية من المواطنين، وأصحاب العمل والشركات، لكونها تقام في ظل رقابة مباشرة من الوزارة، على طبيعة فرص العمل المعروضة، ومستوى الأجور، فضلاً عن متابعة عمليات التوظيف بعد المقابلات للتأكد من جدية الشركات المشاركة في الأيام المفتوحة.

وأشارت إلى أن الأيام المفتوحة للتوظيف تحقق العديد من المزايا من أبرزها إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين لخوض مقابلات التوظيف بشكل مباشر، إضافة لتسهيل التزام الشركات بمستهدفات التوطين عبر تأمين مقابلات مع المواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب المهارات والتخصصات.