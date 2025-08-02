الامارات | 5 برامج رئيسة لتوفير بيئة مثالية لتنشئة الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته من أهمِّ المكوّنات الرئيسة لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيّأة له، لذا تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على دعم جهود حماية حقوق الأطفال وتوفير البيئة المثالية لتنشئتهم في محيط اجتماعي آمن ومستقر، عبر تقديم الدعم للأسر ومقدِّمي الرعاية، وترجمة ذلك في إطلاق خمسة برامج رئيسة، لتوفير بيئات داعمة تضمن سلامة النمو الاجتماعي والنفسي والتعليمي للأطفال في سنواتهم الأولى.

حماية الطفل

وتفصيلاً، أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة سياسة لحماية الطفل «دام الأمان» مبنية على ثلاثة مبادئ توجيهية، تشمل المصلحة الفضلى للطفل، والإنصاف وعدم التمييز، واحترام خصوصية الطفل من خلال ضمان أمن وسرية المعلومات، وتركِّز السياسة على ستة محاور أساسية، تتضمن إطلاق برامج وقائية فعّالة لزيادة الوعي حول موضوعات حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحَّدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر، وتقديم خدمات رعاية شاملة منسَّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات الذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، والتطوير والتعليم المستمرين لتأهيل وتدريب الكفاءات.

«مبادرة ود العالمية»

فيما تعد «مبادرة ود العالمية» لتنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقتها الهيئة، مبادرة استشرافية ذات رؤية تجمع خبراء عالميين متعددي التخصصات، فضلاً عن شركاء ومحفزين لقيادة الابتكار والدعم معاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحفيز التعاون عبر القطاعات من أجل تنمية الطفولة المبكرة، حيث يتم من خلال المبادرة التعامل مع ما يواجهه الأطفال من تحديات وفرص مستقبلية من خلال إعداد مخرجات مبتكرة وتنفيذها، فضلاً عن المشاركة في إنشاء المعارف، وذلك بقيادة خبراء متعددي التخصصات.

مؤشر الطفل المزدهر

ويُعد «مؤشر للطفل المزدهر» أداة القياس الأساسية لتقييم وتعزيز رفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي، حيث أطلقته الهيئة بهدف تحليل البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي توجه السياسات والبرامج الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأطفال وضمان نموهم الشامل، كما يعمل المؤشر على تسليط الضوء على الأثر التحويلي للأفكار المستندة إلى البيانات في تحسين حياة الأطفال والأسر، وتعزيز الفهم حول الابتكارات القائمة على البيانات في مجال تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى الإجابة على السؤال الأهم: «كيف نقيّم فعلاً ما إذا كان الطفل يزدهر؟».

نظام تقييم جودة الخدمات

كما طوّرت الهيئة نظاماً لتقييم جودة الخدمات المقدَّمة للأطفال الصغار حتى سن ثماني سنوات خارج دور الحضانة والمدارس، ويشمل ذلك المخيمات وبرامج ما بعد المدرسة ومكتبات الأطفال والحدائق والملاعب الرياضية ومراكز الترفيه الأسري، بهدف تقييم الخدمات والبرامج المقدَّمة للأُسر وتحسينها، والتأكُّد من توفير برامج وتجارب آمنة عالية الجودة للأطفال.

«أنجال ز»

يهدف برنامج «أنجال ز» إلى تشجيع الابتكار في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال تمكين الشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم من توفير خدماتها وحلولها لأبرز التحديات التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي والإمارات، ويتم تحقيق ذلك من خلال بناء الشراكات وإطلاق برامج الزمالة، فيما يرمز اسم البرنامج إلى الأجيال التي تنشأ على قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو كذلك الاستخدام المعرب لمصطلح Generation Z أو «الجيل زد».

