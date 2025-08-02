الامارات | «التوطين» تنظم 50 يوماً مفتوحاً للتوظيف خلال 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 50 يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، بمشاركة أكثر من 160 شركة خاصة، وسط إقبال واسع من المواطنين الباحثين عن عمل، الذين أجريت لهم المقابلات الوظيفية من قبل مسؤولي الجهات المشاركة.

وعرضت الشركات الفرص الوظيفية المتاحة في منصة برنامج «نافس» خلال الأيام المفتوحة التي أقيمت بالتعاون مع البرنامج والدوائر المحلية للموارد البشرية ومجالس الأحياء في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى كليات التقنية العليا وجامعتي زايد ودبي وكلية فاطمة للعلوم الطبية.

وأكدت الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الوزارة فريدة آل علي، مواصلة تنظيم فعاليات اليوم المفتوح، التي تحظى بصدقية وموثوقية عالية من المواطنين وأصحاب العمل والشركات، لكونها تُقام في ظل رقابة مباشرة من الوزارة على طبيعة فرص العمل المعروضة ومستوى الأجور، فضلاً عن متابعة عمليات التوظيف بعد المقابلات للتأكد من جدية الشركات المشاركة في الأيام المفتوحة، مشيدة بجهود شركاء الوزارة وبدعمهم للأيام المفتوحة للتوظيف وحرصهم على نجاحها.

وأشارت إلى أن الأيام المفتوحة للتوظيف تحقق العديد من المزايا، من أبرزها إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين لخوض مقابلات التوظيف بشكل مباشر، إضافة إلى تسهيل التزام الشركات بمستهدفات التوطين عبر تأمين مقابلات مع المواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب المهارات والتخصصات.

وتواصل الوزارة رصد فرص العمل الملائمة، بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص، لتأمين مقابلات التوظيف المبنية على فرص حقيقية، ورصد نتائج المقابلات، والاطلاع على مستوى القبول والتوظيف ومعالجة المعوقات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، كما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على أيام التوظيف، جديتهم، وحرصهم على تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، والاقتصاد الوطني.