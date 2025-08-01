الامارات | «صحة أبوظبي» توقف 6 أطباء لعدم الالتزام بأنظمة وصف وصرف الأدوية المراقبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت دائرة الصحة – أبوظبي 6 من الأطباء عن مزاولة المهنة بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي تنظم وصف وصرف الأدوية المراقبة، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المرضى.