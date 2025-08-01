الامارات | طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والجزر الأول عند 26:11 والجزر الثاني عند الساعة 02:43.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 45 33 85 30

دبي 47 34 65 15

الشارقة 46 34 70 20

عجمان 44 33 75 25

أم القيوين 44 33 80 35

رأس الخيمة 43 32 70 20

الفجيرة 36 32 85 50

العـين 49 36 60 20

ليوا 49 31 90 25

الرويس 41 32 85 30

السلع 43 33 85 30

دلـمـا 41 32 90 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 85 35

أبو موسى 38 32 90 35.