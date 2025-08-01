شرطة الشارقة: سيطرة كاملة على حريق الصناعية العاشرة دون تسجيل إصابات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني والجهات المختصة، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة، في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية العاشرة دون تسجيل أي إصابات.

وقال العميد ركن عمر الغزال المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني ورئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "لقد تم التعامل مع الحريق من قبل الفرق المختصة باستجابة سريعة واحترافية عالية".

وأوضح العميد سعيد عبيد السويدي نائب المدير العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، أن سرعة الوصول إلى موقع الحريق استغرقت 8 دقائق فقط من تلقي البلاغ مما ساهم في احتواء الحريق في وقت قياسي، بفضل جاهزية الفرق وتكامل الجهود مع الجهات المعنية.

و ثمنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جهود كل من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان وإدارة الدفاع المدني في أم القويين وبلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والإسعاف الوطني وشركة "المروان" على تعاونهم الفاعل في التعامل مع الحادث.