أمطار على مناطق مختلفة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أحياناً، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي أدى إلى هطول أمطار غزيرة على الهير ومزيد ومساكن بالعين، والشويب وطريق دبي العين باتجاه الهير، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار خلال اليومين القادمين.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، اليوم، بلغت 51.8 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، كما تخطّت درجة الحرارة حاجز الـ 50 درجة مئوية في 4 مناطق بالدولة، حيت تلت سويحان، حميم والتي سجّلت 51.3 درجة مئوية، وأم الزمول سجّلت 50.5 درجة مئوية، وسجّلت مزيرعة 50.3 درجة مئوية، وسيح السلم سجّلت 50.1 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى المسجلة على الدولة 24.1 درجة مئوية في جبل الحبن بالفجيرة عند الساعة السادسة والربع صباحاً.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فقد تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، ووصلت سرعتها إلى 45 كم/س مع وجود السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية. كما نشطت الرياح الجنوبية الشرقية ووصلت سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة الغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر على بعض المناطق الداخلية.

وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.