تنويه مهم من وزارة الطاقة والبنية التحتية

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنويهاً للجمهور بشأن إغلاق الطريق الجامع والموزّع عند تقاطع البديع باتجاه دبي «طريق الإمارات»، وتحويل حركة المرور إلى جسر الحوشي على طريق مليحة – الاتجاه الغربي.
وقالت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق طريق الجامع والموزّع عند تقاطع البديع باتجاه دبي (طريق الإمارات)، وتحويل حركة المرور إلى جسر الحوشي على طريق مليحة – الاتجاه الغربي، وذلك ضمن الأعمال التطويرية في المنطقة. وستكون فترة الإغلاق: من يوم السبت الموافق: 2/8/2025 الساعه 1:00 صباحا ولغاية يوم الاثنين الموافق: 4/8/2025 الساعة 5:00 صباحا».
