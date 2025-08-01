الامارات | السيطرة على حريق في مواقع قطع غيار سيارات مستعملة بالشارقة دون تسجيل إصابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني والجهات المختصة، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية العاشرة دون تسجيل أي إصابات.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني ورئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، العميد ركن عمر الغزال، أنه تم التعامل مع الحريق من قبل الفرق المختصة باستجابة سريعة واحترافية عالية، إذ تم تشكيل فريق ميداني متكامل عمل بتنسيقٍ عالٍ مع الجهات المعنية، ما أسهم في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره في وقت قياسي دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشار الغزال إلى أن الكوادر المختصة بهيئة الدفاع المدني تباشر حالياً تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران والحفاظ على سلامة المنطقة المحيطة.

من جانبه، أشار نائب المدير العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، العميد سعيد عبيد السويدي، أن الوصول إلى موقع الحريق استغرق 8 دقائق فقط من تلقي البلاغ، مما ساهم في احتواءه في وقت قياسي، وذلك بفضل جاهزية الفرق وتكامل الجهود مع الجهات المعنية.

وقال السويدي: "السلامة العامة كانت في مقدمة أولوياتنا منذ اللحظة الأولى، وقد تم تنفيذ عمليات الإخلاء والتأمين وفق أعلى معايير السلامة، بالتوازي مع إغلاق خطوط الغاز القريبة من موقع الحادث بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر إضافية أثناء مباشرة عمليات الإطفاء.

وأوضح أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين والمتواجدين في الموقع، مضيفاً أنه وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، سيتم حصر الأضرار، في حين يجرى تحقيق فني للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

وتثمن القيادة العامة لشرطة الشارقة جهود كلاً من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والادارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وإدارة الدفاع المدني في أم القيوين، وكل من بلدية الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، الاسعاف الوطني، وشركة المروان، على تعاونهم الفاعل وجهودهم المتكاملة في التعامل مع الحادث، مؤكدةً أن هذا التنسيق يعكس جاهزية المنظومة المتكاملة للاستجابة للطوارئ، ويجسد روح العمل المؤسسي المشترك للحفاظ على سلامة المجتمع.