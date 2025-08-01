الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانحراف المفاجئ للمركبات (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق'"عبر منصاتها فيديو لحوادث تسبب فيها قيام سائقين بالانحراف المفاجئ.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ للحاق بالمخارج وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.