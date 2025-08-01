الامارات | لا تتجاهلها.. "صحة دبي" تحذر من 4 عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة بدبي أن سرطان الرئة ينتج عن نمو غير طبيعي لخلايا الرئة خارج نطاق السيطرة، وقد ينتشر إلى العقد اللمفاوية أو أعضاء أخرى من الجسم، مثل الدماغ.

وحذرت الهيئة، من 4 عوامل رئيسية ترفع من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وتشمل:

- التدخين: حيث يُعد تدخين السجائر السبب الرئيسي في نحو 80% إلى 90% من وفيات سرطان الرئة.

- التعرض للتدخين السلبي (دخان السجائر بشكل غير مباشر).

- التاريخ الشخصي أو العائلي للإصابة بسرطان الرئة.

- العلاج الإشعاعي للصدر في مراحل سابقة.

أعراض تنذر بالخطر

وبيّنت "صحة دبي" أن أعراض الإصابة بسرطان الرئة تشمل:

-السعال المستمر الذي يزداد سوءًا مع الوقت.

- ألم في الصدر وضيق التنفس.

-الصفير أو السعال المصحوب بالدم.

-الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

-فقدان الوزن دون سبب معروف.

طرق الوقاية

وشددت الهيئة على أهمية اتخاذ خطوات استباقية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة وتشمل:

• الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

• تجنب التعرض للمواد المسببة للسرطان في بيئة العمل.

• اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة النشاط البدني بانتظام.