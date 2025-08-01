الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تنظم 50 يوما مفتوحا للتوظيف خلال النصف الأول من العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين 50 يوم مفتوحا لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري بمشاركة أكثر من 160شركة خاصة وإقبال واسع من المواطنين الباحثين عن عمل الذين أجريت لهم المقابلات الوظيفية من قبل مسؤولي الشركات المشاركة.



وعرضت الشركات الفرص الوظيفية المتاحة في منصة برنامج "نافس" خلال الأيام المفتوحة التي أقيمت بالتعاون مع البرنامج والدوائر المحلية للموارد البشرية ومجالس الأحياء في مختلف إمارات الدولة، إضافة لكليات التقنية العليا وجامعتي زايد ودبي وكلية فاطمة للعلوم الطبية.



وأكدت فريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الوزارة مواصلة الوزارة تنظيم فعاليات اليوم المفتوح، التي تحظى بمصداقية وموثوقية عالية من المواطنين، وأصحاب العمل والشركات، لكونها تقام في ظل رقابة مباشرة من الوزارة، على طبيعة فرص العمل المعروضة، ومستوى الأجور، فضلا عن متابعة عمليات التوظيف بعد المقابلات للتأكد من جدية الشركات المشاركة في الأيام المفتوحة، مشيدة بجهود شركاء الوزارة على دعمهم للأيام المفتوحة للتوظيف وحرصهم على نجاحها.



وأشارت الى ان الأيام المفتوحة للتوظيف تحقق العديد من المزايا من أبرزها اتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين لخوض مقابلات التوظيف بشكل مباشر ، إضافة لتسهيل التزام الشركات بمستهدفات التوطين عبر تأمين مقابلات مع المواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب المهارات والتخصصات .



وتواصل الوزارة رصد فرص العمل الملائمة، بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص، لتأمين مقابلات التوظيف المبنية على فرص حقيقية، ورصد نتائج المقابلات، والاطلاع على مستوى القبول والتوظيف ومعالج ة المعوقات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، كما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على أيام التوظيف، جديتهم، وحرصهم على تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، والاقتصاد الوطني.