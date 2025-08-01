الامارات | قرقاش: الأوطان تُبنى بالرؤية والقيم والعزيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المثابرة في العمل والسير بثبات على طريق النجاح والتنمية هو نهج دولة الإمارات وقيادتها ورسالتها الدائمة.

وقال قرقاش: "المثابرة في العمل والسير بثبات على طريق النجاح والتنمية هو نهج دولة الإمارات وقيادتها ورسالتها الدائمة، فالأوطان تُبنى بالرؤية والقيم والعزيمة، ولا دليل أبلغ من لغة الأرقام والنتائج، وإذا كان هذا هو المقياس فلنَمضِ قُدُماً غير عابئين بالتشكيك والشكاكين".