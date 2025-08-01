الامارات | «دبي مولاثون» تنطلق اليوم في 9 مراكز تجارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنطلق اليوم فعاليات «دبي مولاثون»، المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة، التي أطلقها سموه دعماً لمستهدفات «عام المجتمع» و«أجندة دبي الاجتماعية 33» و«استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، وبهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة صحي ونشط، في بيئة آمنة ومريحة تلائم جميع الأعمار، وتتناسب مع أجواء فصل الصيف.

وسيتم تنظيم فعاليات المبادرة في تسعة من أبرز المراكز التجارية في دبي هي: دبي مول، ودبي هيلز مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، ودبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا، حيث جرى تخصيص مسارات داخلية آمنة ومجهزة بالكامل للمشي والجري، بمسافة إجمالية تتجاوز 10 كيلومترات، خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:00 وحتى 10:00، طوال شهر أغسطس.

وتُقام فعاليات «دبي مولاثون» يومياً في ممرات المراكز التجارية، ما يتيح للأفراد فرصة المشاركة المستمرة ودمج الرياضة في الروتين اليومي، بينما تشهد عطلات نهاية الأسبوع تنظيم سلسلة فعاليات رئيسة، تتضمن مسابقات رياضية ومجتمعية يشارك فيها أفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار، وتشهد الفعاليات الأسبوعية توزيع جوائز قيمة تشمل أكثر من 40 جهاز هاتف محمول (آيفون)، و10 أجهزة لوحية، إضافة إلى قسائم شرائية وبطاقات هدايا متنوعة وهدايا أخرى، في أجواء احتفالية تعكس روح التفاعل المجتمعي، وتعزز مستوى المشاركة طوال فترة المبادرة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع أن دعمها لمبادرة «دبي مولاثون» ينطلق من التزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية، التي تعزز الصحة العامة وجودة الحياة في المجتمع.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «هذه المبادرة تؤكد حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صحة وحيوية أفراد المجتمع، وتؤكد أهمية النشاط البدني كأسلوب حياة يومي، وأن دبي هي الوجهة المفضلة للرياضة من خلال توفير الفرصة والبيئة المثالية لممارسة الرياضة والنشاط البدني على مدار العام في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وابتكار الفعاليات التي تجعل كل مناطق دبي مؤهلة لاستضافة الفعاليات الرياضية والنشاط البدني، بما فيها مراكز التسوق الكبيرة والحديثة ذات المواصفات العالمية».

وتتميز مبادرة «دبي مولاثون» بطابعها التفاعلي المجتمعي، حيث تستهدف شريحة مجتمعية واسعة تشمل الشباب وكبار المواطنين والمقيمين والأطفال، إضافة إلى موظفي المراكز التجارية، وعدد من المجتمعات التابعة لمبادرة «مجتمعات دبي»، ما يعكس البُعد الشمولي الذي تتبناه المبادرة في إشراك جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضة كأساس لصحة الأفراد وبوصفها مقوماً أساسياً في تعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط.

وتقام «دبي مولاثون» برعاية رسمية من وزارة الدفاع، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، كما تحظى بدعم واسع من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك في دعم فعالياتها «ماي دبي» و«اتحاد الإمارات للرياضة للجميع»، و«الجمعية التعاونية» و«مستشفى التداوي التخصصي» الذي سيقدم خدمات صحية وتوعوية على مدار الحدث، في حين توفر شركتا «أوبر» و«كريم» خصومات حصرية على خدمات نقل الركاب للمشاركين خلال فترة «المولاثون».

وتشمل فعاليات «دبي مولاثون» كذلك، تقديم فحوص طبية مجانية واستشارات صحية، إلى جانب عروض غذائية متوازنة تتماشى مع أهداف المبادرة، تقدمها مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر.

وتتضمن «دبي مولاثون» أيضاً مبادرة فرعية تستهدف كبار المواطنين والمقيمين تحت شعار «نمشي لصحة أفضل»، تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع المراكز التجارية المشاركة، وتهدف إلى تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط البدني ضمن بيئة آمنة ومحفزة، تُراعي احتياجاتهم، وتؤكد على مكانتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في المجتمع، من خلال فعاليات تعزز صحتهم الجسدية والنفسية، وتدعم اندماجهم في الأنشطة المجتمعية.