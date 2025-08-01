الامارات | استراحتان جديدتان لسائقي دراجات توصيل الطلبات في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استراحتين جديدتين مخصصتين لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كل من منطقة ربدان ومدينة شخبوط بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لفئة سائقي الدراجات العاملة في قطاع التوصيل.

وقال المركز، في بيان صحافي، أمس، إن هذه المبادرة تأتي استجابةً للتحديات اليومية التي يواجهها سائقو دراجات التوصيل، وضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة، خصوصاً في ظل الظروف الجوية الحارة خلال فصل الصيف.