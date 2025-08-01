«إسلامية دبي» وباركن توقّعان شراكة لتنظيم المواقف الذكية حول المساجد

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أبرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مع شركة باركن ش.م.ع، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، شراكة استراتيجية لإدارة وتشغيل المواقف التابعة للمساجد وذلك لضمان توفير المواقف لرواد المساجد خلال أوقات الصلاة، وستغطي هذه الاتفاقية كافة المساجد التي بحاجة إلى تنظيم وإدارة مواقفها وفقاً لما تحدده دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ففي المرحلة الأولى من الاتفاقية، تتولى باركن تشغيل وإدارة ما يقارب 2,100 موقف للمركبات موزعة على 59 موقعاً في دبي، نيابةً عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. توفير المواقف للمصلّين مجاناً لمدة ساعة واحدة خلال أوقات أداء الصلاة.

تُسهم هذه الشراكة في توسيع محفظة باركن الإجمالية لمواقف المركبات الخاصة إلى نحو 20,800 موقف. من المخطط أن يبدأ التشغيل في المواقع في أغسطس 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى تخفيف العناء على المصلّين من رحلة البحث عن توافر المواقف الشاغرة خلال أوقات أداء فريضة الصلاة، وتسهيل وصولهم إلى المساجد خلال أوقات الصلاة وما دونها، وتعتبر هذه الشراكة من أهم الشراكات التي تلبي أهداف الدائرة فيما يتعلق بتحسين تقديم الخدمة لرواد المساجد وتسهيل وصول المصلين إلى المساجد بشكل مريح مع ضمان استخدام المواقف بشكل عادل وفعّال للمصلّين، لا سيما خلال أوقات الصلاة.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن هذه الشراكة الأولى من نوعها على مستوى تنظيم المواقف الذكية في محيط المساجد تُجسد رؤيتنا في أن نكون أقرب إلى المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى المساجد، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية والاحتياجات المجتمعية.

ومن جهته قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: نسعى إلى تعزيز سهولة الوصول للمساجد، والحد من الاستخدام غير المشروع للمرافق من قبل غير المصلين. ونتطلّع إلى بدء التنفيذ الكامل في أغسطس، ومتابعة الأثر الإيجابي في تحسين كفاءة إدارة المواقف وتحقيق تجربة أكثر سلاسة وراحة للمصلين في جميع أنحاء دبي.