13 موقعاً آمناً للصيد الترفيهي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي 13 موقعاً مخصصاً للصيد الترفيهي، مزودة بعناصر الراحة والسلامة كافة، بهدف تمكين هواة الصيد من ممارسة هوايتهم في بيئة مسؤولة تراعي استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية.

ودعت البلدية، جميع هواة صيد السمك في الشواطئ للالتزام بتحقيق معايير النظافة العامة لمنطقة الصيد، والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام، وعدم ترك أي مخلفات من شأنها تلويث البيئة البحرية أو الشاطئ، مؤكدة أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية في حماية المرافق الطبيعية وصونها.

وتوزعت مواقع الصيد المعتمدة على النحو التالي: شاطئ البطين بجانب مواقف عربات الطعام، شاطئ البطين العام، منتزه رقم 5 على شارع الخليج العربي، الواجهة البحرية لكورنيش أبوظبي مقابل حديقة المدينة، أربعة مواقع أمام حديقة البحيرة، ثلاثة مواقع أمام الحديقة الرسمية، موقع أمام حديقة النزهة، وموقع مقابل أبراج صروح.

وبينت البلدية أنها وفرت المرافق المناسبة للمصطادين، بما يحقق الحفاظ على المظهر العامة والنظافة، ومنها توفير سلال نفايات، مقاعد جلوس، وبرادات مياه موزعة بعناية، بما يضمن راحة الصيادين وسلامتهم، ويعكس الحرص على دعم الأنشطة المجتمعية ضمن بيئة منظمة وآمنة.

وتنفذ البلدية بشكل مستمر حملات توعية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي حول الأماكن المصرح بها لصيد الأسماك، وتعزيز الالتزام بالممارسات البيئية السليمة في أبوظبي وضواحيها.

ويشترط للمارسة الصيد الترفيهي الحصول على رخصة الصيد من خلال التقديم لذلك عبر منصة «تم»، حيث يتم إصدار التراخيص من قبل هيئة البيئة- أبوظبي.

ووفقاً للائحة رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، فإن أنواع الأسماك الموجودة كافة في مياه الصيد التابعة للإمارة يمكن صيدها عدا 10 أنواع من الكائنات البحرية المحظور صيدها وفقاً للقرار، و24 نوعاً حدد القرار الكميات التي يسمح بصيدها باعتبارها من الأنواع «المستنزفة».

ووفقاً للقرار، يسمح لكل شخص لديه رخصة الصيد الترفيهي، بصيد 2 من أسماك الهامور، و2 من أسماك هامور سمان، و2 من الهامور المخطط، فيما يسمح لكل قارب لديه رخصة الصيد الترفيهي أن يصطاد في اليوم 8 من أسماك الهامور، و8 من الهامور السمان، و8 من الهامور المخطط.

وفيما يخص أسماك الكنعد، الشعري، الزريدي، صافي عربي، كوفر، قابط، ضلع، شعري شخيلي، سولي، يماه، جش أم الحلا، جش صال، جش زرية، بسار، سكل كوبيا، يسمح للأشخاص بصيد 3 أسماك من الأنواع المذكورة باليوم، و12 سمكة لكل قارب في اليوم.

وفيما يخص سمكتي الفسكر والجد، فإنه مسموح لكل شخص صيد 4 أسماك في اليوم، و16 سمكة لكل قارب، أما أسماك البدح والينم فيمكن للفرد أن يصطاد 5 أسماك من كل نوع، أو 20 سمكة لكل قارب، أما أسماك النيسر والعقلاه فيمكن للفرد اصطياد 10 أسماك من كل نوع في اليوم، و40 سمكة لكل قارب في اليوم من كل نوع.

ويهدف القرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي إلى دعم أنشطة الصيد الترفيهي، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة.