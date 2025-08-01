عمار بن حميد: «شرطة المستقبل» محطة استراتيجية في صناعة الأجيال

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل تخريج طلبة برنامج «شرطة المستقبل» في نسخته الـ26 للذكور والثامنة للإناث، في نادي الشرطة بمنطقة الجرف في عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ برنامج «شرطة المستقبل» يمثل محطة استراتيجية في صناعة الأجيال القادمة، لِما له من دور فاعل في تنمية الوعي الوطني لدى الناشئة، وإعداد شباب وفتيات يتحلون بالمسؤولية والانتماء قادرين على حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وأشاد سموه بجهود شرطة عجمان والمنظمين والمدربين، مثنياً على تميز البرنامج التدريبي الشامل، وما يتضمنه من أنشطة تعزز اللياقة البدنية والثقافة الأمنية والوطنية لدى الطلبة، وتسهم في بناء شخصياتهم على أسس قوية من القيم والمعرفة والانضباط.

وبارك سمو ولي عهد عجمان للخريجين إنجازهم المشرف، مشجعاً إياهم على مواصلة الاجتهاد والعطاء، تمهيداً لانضمامهم مستقبلاً إلى صفوف الشرطة والمساهمة في خدمة الوطن وأبنائه.

حضر مراسم حفل تخريج الطلبة، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والعميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط ومدراء الإدارات ونوابهم، إلى جانب ذوي الطلبة.

من جهته، أعرب العميد خالد محمد النعيمي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على دعمه ورعايته للحفل، مؤكداً أن البرنامج يسعى إلى إعداد كوادر مواطنة مؤهلة علمياً وبدنياً، محصنة بالقيم الأخلاقية، والمهارات الأمنية والاجتماعية.

بدأت فعاليات الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مادة فلمية لأبرز الأنشطة والمهارات التي اكتسبها الطلبة خلال الدورة.

وقدم طلبة شرطة المستقبل عروضاً حية في الفنون القتالية والدفاع عن النفس، إلى جانب استعراض عسكري ومهارات ميدانية في استخدام وفك وتركيب السلاح، ومشهد تمثيلي لمكافحة الشغب نال إعجاب الحضور.

وفي ختام الحفل، قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه العميد خالد محمد النعيمي، بتكريم الطلبة المتميزين في الدورة، وتسلّم سموه هدية تذكارية من نائب قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة.

كما كرم العميد خالد محمد النعيمي، الشركاء والمدربين والقائمين على البرنامج، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة، متمنياً للجميع دوام التوفيق في تعزيز مسيرة الأمن والأمان.