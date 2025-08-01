الامارات | دبي تطلق أول «أسرة إماراتية افتراضية» بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الرقمية» عن إطلاق أول أسرة إماراتية افتراضية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون واجهة تفاعلية تمثل المجتمع الإماراتي، وتعكس طموحاته، وتعبّر عن رؤيته نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، وتُسهم في إيصال الرسائل الحكومية والتوعوية بشكل قريب من الناس.

واستهلّت «دبي الرقمية» هذه المبادرة، التي تأتي ضمن مبادراتها لعام المجتمع، بالكشف عن أول أفراد الأسرة الافتراضية وهي شخصية «الفتاة»، التي ظهرت في فيديو قصير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرتدية الزي الإماراتي التقليدي بلمسة عصرية، وتمتاز الشخصية بطابعها الودود واللطيف، وقد صُمّمت لتكون قريبة من الأطفال والعائلات، ولتحفّز التفاعل معهم حول موضوعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

ودعت «الفتاة» أفراد المجتمع إلى المشاركة في اختيار اسمها من بين ثلاثة خيارات: «دبي» أو «ميرة» أو «لطيفة»، في لفتة تفاعلية تعكس الحرص على ترسيخ البُعد التشاركي في التواصل مع المجتمع.

ومن المقرر أن يشهد المشروع خلال المرحلة المقبلة إطلاق شخصيات أخرى تمثّل الأب والأم والأخ، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل نموذج رقمي متكامل لأسرة إماراتية افتراضية، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة لتوصيل رسائل توعوية وتعريفية حول الخدمات الرقمية في دبي، بأسلوب ممتع ويلائم جميع شرائح المجتمع.

وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى رفع مستوى الوعي بالخدمات الرقمية المتطورة في الإمارة، وتعزيز مفاهيم الحياة الرقمية بأسلوب تفاعلي وإنساني قادر على الوصول إلى جميع أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وجنسياتهم ولغاتهم، من خلال شخصيات افتراضية مستوحاة من الهوية الإماراتية والقيم المجتمعية الأصيلة.

وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية «دبي الرقمية» في تطوير أدوات اتصال حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تستلهم القيم الإماراتية وتخاطب الأجيال الجديدة بلغتها وتفضيلاتها الرقمية، وتهدف «دبي الرقمية» إلى أن تكون هذه الشخصيات الرقمية صوتاً قريباً من الناس، وجسراً لتعزيز وعيهم بالخدمات الرقمية، بأسلوب ممتع، وتفاعلي، ومؤثر بما يحقق أهدافها نحو بناء مستقبل رقمي يعزز جودة الحياة وسعادة الإنسان، وترسيخ النموذج المُلهِم لدبي كمدينة رائدة ومتفوقة في مختلف جوانب رقمنة الحياة بما فيها أساليب التواصل مع المجتمع، كما تسعى «دبي الرقمية» إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل أكثر تكاملاً ومرونة، يكون فيه الإنسان في قلب العملية الرقمية.