«إسلامية دبي» و«الجليلة» تبحثان تعزيز التعاون لدعم المبادرات الصحية والإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في إطار التعاون المشترك، وتعزيز الجهود الوطنية في دعم المبادرات الصحية والإنسانية، عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لقاءً استراتيجياً مع مؤسسة الجليلة، بحضور أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، والدكتور عامر محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وذلك في مقر الدائرة الرئيس.

وأكد أحمد درويش المهيري، خلال اللقاء، أن دعم المبادرات الصحية والإنسانية يمثل أولوية استراتيجية للدائرة، انسجاماً مع رؤيتها في «الريادة في العمل الديني والخيري»، ورسالتها القائمة على تقديم خدمات مستدامة تعزز القيم الإسلامية من خلال الشراكات المجتمعية.

وأشاد سعادته بمشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، واصفاً إياه بإضافة نوعية للبنية الصحية والإنسانية في الدولة، وتجسيداً لقيم العطاء الراسخة في نهج دولة الإمارات.