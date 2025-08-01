«التربية» تنظم معسكرين دوليين لتعزيز مهارات الطلبة في الجوجيتسو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تنظم وزارة التربية والتعليم، معسكرين دوليين لطلبة المدارس الإماراتيين خلال الفترة من 2 إلى 22 أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنمية المهارات الرياضية لدى الطلبة وتعزيز قدراتهم البدنية، من خلال برامج تدريبية متخصّصة داخل الدولة وخارجها.

ويشارك في المعسكرين، اللذين يقامان في روسيا والبرتغال، 40 طالباً من طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية، تم اختيارهم من بين نخبة الطلبة المتميزين في رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة، ويتضمنان تدريباً رياضياً مكثّفاً، إلى جانب ورش عمل وأنشطة أكاديمية وثقافية متنوعة.

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعسكرين يأتيان ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء قدرات الطلبة الرياضية وتعزيزها كأسلوب حياة مستدام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنميتها، بما يعزّز جودة حياتهم، ويفتح أمامهم آفاق التميز والتطور والمنافسة على المستوى العالمي.

ويهدف المعسكران إلى تنمية مجموعة متكاملة من المهارات لدى المشاركين، تشمل تعزيز اللياقة البدنية والمهارات الحركية، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والعمل الجماعي، إلى جانب ترسيخ روح الفريق، إلى جانب تزويد الطلبة بمهارات متخصصة ومتقدمة في رياضة الجوجيتسو، من خلال التدريب والاحتكاك المباشر بأصحاب الخبرة في هذا المجال، مما يسهم في تأهيلهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية بثقة وكفاءة، وتمكينهم من تحقيق التميز والبطولات في المستقبل.