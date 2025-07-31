الامارات | برعاية حمدان بن محمد.. انطلاق فعاليات "دبي مولاثون" غداً في 9 مراكز تجارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. تنطلق غداً "الجمعة" فعاليات "دبي مولاثون"، المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة التي أطلقها سموه دعماً لمستهدفات "عام المجتمع" و"أجندة دبي الاجتماعية 33" و"إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033"، وبهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، في بيئة آمنة ومريحة تلائم جميع الأعمار وتتناسب مع أجواء فصل الصيف.

وسيتم تنظيم فعاليات المبادرة في تسعة من أبرز المراكز التجارية في دبي، وهي: دبي مول، ودبي هيلز مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، ودبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا، حيث جرى تخصيص مسارات داخلية آمنة ومجهّزة بالكامل للمشي والجري، بمسافة إجمالية تتجاوز 10 كيلومترات، خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:00 وحتى 10:00 صباحاً، طيلة شهر أغسطس.

وتُقام فعاليات "دبي مولاثون" بشكل يومي في ممرات المراكز التجارية، ما يتيح للأفراد فرصة المشاركة المستمرة ودمج الرياضة في الروتين اليومي، بينما تشهد عطلات نهاية الأسبوع تنظيم سلسلة فعاليات رئيسية، تتضمن مسابقات رياضية ومجتمعية يشارك فيها أفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار. وتشهد الفعاليات الأسبوعية توزيع جوائز قيّمة تشمل أكثر من 40 جهاز هاتف محمول "آيفون" و10 أجهزة لوحية، إضافة إلى قسائم شرائية وبطاقات هدايا متنوعة وهدايا أخرى، في أجواء احتفالية تعكس روح التفاعل المجتمعي، وتعزز من مستوى المشاركة طوال فترة المبادرة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع أن دعمها لمبادرة "دبي مولاثون" ينطلق من التزامها الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الصحة العامة وجودة الحياة في المجتمع.

وقالت إن الوزارة تتبنى نهجاً متكاملاً لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وتولي اهتماماً كبيراً بنشر الوعي بأهمية النشاط البدني كأسلوب حياة صحي ينعكس إيجاباً على جميع فئات المجتمع وتأتي مشاركتنا في هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل الرياضة جزءاً أصيلاً من الثقافة المجتمعية اليومية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، إن هذه المبادرة تؤكد حرص سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صحة وحيوية أفراد المجتمع، وتؤكد أهمية النشاط البدني كأسلوب حياة يومي، وأن دبي هي الوجهة المفضلة للرياضة من خلال توفير الفرصة والبيئة المثالية لممارسة الرياضة والنشاط البدني على مدار العام في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وابتكار الفعاليات التي تجعل كل مناطق دبي مؤهلة لاستضافة الفعاليات الرياضية والنشاط البدني بما فيها مراكز التسوق الكبيرة والحديثة ذات المواصفات العالمية.

وأضاف أن هذه المبادرة لا تكتفي بتوفير المسارات الفريدة في أرقى مراكز التسوق لممارسة رياضتي الجري والمشي، بل أيضاً تحفز المشاركين على خوض هذه التجربة والاستمتاع بصحة ونشاط، وأيضاً الحصول على هدايا وجوائز تقديرية قيِّمة، كما تتضمن فعاليات خاصة لدعم كبار المواطنين لأن ممارسة الرياضة والنشاط البدني حق للجميع، وقيادتنا الرشيدة حريصة على أن يتمتع أفراد مجتمعنا بصحة ونشاط بما يمكّنهم من ممارسة دورهم الطبيعي في المجتمع.

وتقام "دبي مولاثون" برعاية رسمية من وزارة الدفاع، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، كما تحظى بدعم واسع من الجهات الحكومية والخاصة.

وتشمل فعاليات دبي مولاثون كذلك تقديم فحوصات طبية مجانية واستشارات صحية، إلى جانب عروض غذائية متوازنة تتماشى مع أهداف المبادرة، تقدمها مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر.

وتتضمن دبي مولاثون مبادرة فرعية تستهدف كبار المواطنين والمقيمين تحت شعار "نمشي لصحة أفضل"، تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع المراكز التجارية المشاركة، وتهدف إلى تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على ممارسة النشاط البدني ضمن بيئة آمنة ومحفزة، تُراعي احتياجاتهم وتؤكد على مكانتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

ويُمكن لجميع أفراد المجتمع المشاركة مجاناً في "دبي مولاثون" من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة www.dubaimallathon.ae، حيث يحصل المشاركون بعد التسجيل على بطاقة رقمية تؤكد مشاركتهم في الحدث.