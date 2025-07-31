الامارات | حمدان بن محمد: نؤكد قدرة أفراد قواتنا المسلَحة على تأدية أدوارهم في كافة الأوقات

الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عرضاً تخصصياً قدمه مجندو الدفعة الثانية والعشرين من منتسبي الخدمة الوطنية، في مركز تدريب سيح حفير.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة: "إكس": "تابعت اليوم في مركز تدريب سيح حفير عرضاً تخصصياً قدمه مجندو الدفعة الثانية والعشرين من منتسبي الخدمة الوطنية أظهروا فيه كفاءة عالية ودقة كبيرة في تنفيذ المهام الميدانية... بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة نواصل الارتقاء بإمكانات قواتنا المسلحة وتأكيد قدرة أفرادها على تأدية أدوارهم والوفاء بواجباتهم الوطنية على الوجه الأكمل في كافة الأوقات".

