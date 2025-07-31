حاكم أم القيوين يعزي في وفاة فاطمة عبدالله المزروع بمنطقة الطلاع بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة عبد الله المزروع.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو نائب حاكم الشارقة وسمو نائب حاكم أم القيوين، خلال زيارتهم مجلس الشيخ حمد بن ماجد القاسمي في منطقة الطلاع بالشارقة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى ذوي الفقيدة، داعين الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.