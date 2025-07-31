سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والجزر الأول عند 11:11.

بحر عمان خفيف إلى متوسط أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 21:31 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 45 34 85 20

دبي 46 35 60 20

الشارقة 44 34 60 15

عجمان 45 34 70 20

أم القيوين 44 32 70 20

رأس الخيمة 45 34 45 15

الفجيرة 36 30 90 60

العـين 47 35 30 10

ليوا 48 30 75 10

الرويس 41 30 90 40

السلع 45 33 80 20

دلـمـا 39 32 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 65

أبو موسى 38 32 90 50.