عبدالله آل حامد يلتقي عدداً من قيادات الإعلام والتكنولوجيا في شنغهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عدداً من القيادات التنفيذية العالمية في مجالات الإعلام، والاستثمار الإبداعي، والتعليم الذكي، والتكنولوجيا المتقدمة في شنغهاي.

تأتي هذه اللقاءات في سياق التحضيرات الجارية لقمة «بريدج 2025» التي تقام في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 وتستهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالي الإعلام والتكنولوجيا.

تناولت اللقاءات فرص التعاون في مجال المحتوى الرقمي الموجه لأسواق الشرق الأوسط، وآليات الاستثمار في الإعلام الإبداعي، والتكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الذكية ضمن المدن الإعلامية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد أن تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا والإعلام العالمية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ منظومة إعلامية متكاملة قادرة على التفاعل مع تحولات العصر الرقمي.

وقال معاليه «ملتزمون بتأسيس شراكات تعزز مكانة الدولة في قطاع الإعلام عالمياً، وتدعم صناعة محتوى مسؤول يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تمكين إعلام مؤثر، واعٍ، ومبتكر، يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الانفتاح والحوار، وبما يعكس مكانة الإمارات منصة عالمية للتلاقي الفكري والثقافي».

شملت اللقاءات كلاً من: تشي تشاو بان، مؤسس شركة «بكين إيزي تايم» للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس، وجون دارلينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «رأس المال الإبداعي للاستثمار»، المتخصصة في دعم الشركات الناشئة في قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، وباوجون ليو، الشريك المؤسس لشركة «تي جي دي باركينغ سونسيا» الشركة المتخصصة في تقديم حلول وقوف ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودينيس بوتغرافن، الرئيس الاستراتيجي لشركة «دبليو بي بي ميديا الصين» الشركة المتخصصة في حلول الإعلام المعتمدة على البيانات، إضافة إلى الصحفي المخضرم لي زينغشين، نائب المدير العام للمجموعة الإعلامية «كايشين غلوبال»، وجوليين ليانغ، الشريكة المؤسسة لشركة «سكويرل إيه آي» المتخصصة في التعليم الذكي، وجينغ وانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «آي تشي يي» للبث الرقمي.