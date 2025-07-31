الامارات | ضاحي خلفان: اللواء خليل إبراهيم خدم الوطن بإخلاص وترك بصمته في تاريخ التحريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بمسيرة اللواء خليل إبراهيم فارس التحريات والبحث الجنائي، الذي تقاعد أخيرا، بعد مسيرةٍ طويلة حافلة بالعطاء في شرطة دبي.

وقال خلفان في حسابه على منصة "إكس": "ترجّل اللواء خليل إبراهيم فارس التحريات والبحث الجنائي متقاعدًا، بعد مسيرةٍ طويلة حافلة بالعطاء، كان فيها أحد أعمدة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، ورمزًا للحنكة والحزم والدقة في ميدان العمل الشرطي".

وتابع قائلا: "عرفته قائدًا مساعدا لا يرضى بأنصاف الحلول، يتقدم الصفوف في القضايا الكبرى، ويُشرف على أدق التفاصيل بعينٍ يقظة وخبرةٍ ميدانية نادرة".

وأضاف الفريق ضاحي خلفان: "برحيله من الميدان، نودع زميلًا له بصمته في تاريخ التحريات، وصوتًا ظل حاضرًا في كل إنجاز أمني، لكنه وإن ترجل، فقد خلّد في الذاكرة سيرة رجلٍ خدم الوطن بإخلاص، وترك خلفه إرثًا من المهنية والانضباط".

