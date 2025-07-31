الامارات | "طرق دبي" تفتتح مخرجاً جديداً بالاتجاه إلى شارع رأس الخور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطلع أغسطس، مخرجاً جديداً من الشارع التجميعي للمركبات القادمة من شارع المركز المالي بالاتجاه إلى شارع رأس الخور، بالقرب من تقاطع بو كدرة. ويأتي هذا التحسين ضمن خطة الحلول المرورية السريعة التي تنفذها الهيئة بهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، وتحديداً منطقة رأس الخور، التي تعد من المناطق الحيوية المجاورة للعديد من المشاريع التطويرية والمناطق التجارية والصناعية.

وتسعى الهيئة إلى الاستمرار في تعزيز كفاءة البنية التحتية والطرق في الإمارة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتطور الحضري الذي تشهده دبي، حيث يسهم المخرج الجديد في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على تقاطع بوكدرة، من خلال تقليل زمن الرحلة للمركبات القادمة من الشارع التجميعي من شارع المركز المالي بالاتجاه إلى شارع رأس الخور، إلى جانب خفض الازدحام على مسار الشارع التجميعي للمركبات المتجهة إلى شارع دبي-العين، وبالتالي تقليل زمن الرحلة من 13 دقائق إلى 6 دقائق، بمعدل انخفاض يصل إلى 54%في أوقات الذروة.

ويُعد هذا المخرج امتداداً لسلسلة من التحسينات المرورية التي نفذتها الهيئة مؤخراً في منطقة رأس الخور، ومن أبرزها توسعة المخرج رقم 25 بطول 500 متر من شارع رأس الخور إلى شارع الخيل في الاتجاه المؤدي إلى شارع الميدان، حيث تم تحويله من مسار واحد إلى مسارين، مما ضاعف سعته الاستيعابية بنسبة 100% لتصل إلى 3000 مركبة في الساعة، حيث ساهم التحسين في خفض كثافة المركبات المنتظرة وتقليل زمن الوصول خلال أوقات الذروة من 7 دقائق إلى 4 دقائق، مما انعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية في هذا المخرج الحيوي.