مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج عالمي في ملف التوازن بين الجنسين.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس.

