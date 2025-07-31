الامارات | "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنفذ مبادرة مشروع " المرضى" لدعم الحالات المرضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرصها على توجيه أموال الزكاة لمستحقيها وفق المصارف الشرعية المعتمدة، نفذت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وبالتعاون مع مستشفى توام، مبادرة مشروع "المرضى" لدعم الحالات المرضية المصابة بمرض السرطان وتخفيف وطأة المعاناة عنهم وذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين الزكوي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع قد أسهم في تقديم الدعم العلاجي لـعدد (60) حالةً مرضيةً من المصابين بالسرطان، من الحالات المستعصية والملحّة التي تستدعي التدخل العلاجي السريع، مبينةً إلى أن إجمالي ما تم صرفه من أموال الزكاة في هذا المشروع بلغ نحو (2,092,354) درهمًا.

وتؤكد الهيئة من خلال هذا المشروع التكاملي على التزامها برسالتها الإنسانية في رعاية الفئات الأشد حاجة، وتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي لأموال الزكاة في المجتمع.