"تريندز" يؤكد أهمية الإعلام الرصين في تعزيز التفاهم الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الإعلام اليوم بات قوة مؤثرة قادرة على بناء جسور التفاهم الإنساني أو تعميق الانقسامات، مشدِّداً على أهمية استخدامه كأداة لنشر الحقيقة وتعزيز الأخوة الإنسانية في مواجهة تصاعد الاستقطاب والمعلومات المضللة.

جاء ذلك خلال مشاركة "تريندز"، عبر مكتبه الافتراضي في إندونيسيا، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالتعاون مع جامعة الإسلام في جاكرتا، تحت عنوان: "تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية: نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً"، والذي اختتمت أعماله أمس واستمر يومين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وشارك "تريندز" في الجلسة الثالثة من المؤتمر، والتي حملت عنوان: "دور الإعلام في تجسير الفجوات - مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الأخوة الإنسانية"، حيث قدَّم الباحث عبدالعزيز المرزوقي، مدير إدارة مكاتب تريندز العالمية، كلمة رئيسية شدَّد فيها على الدور المحوري للإعلام المسؤول في دعم قيم التسامح والحوار، والحدّ من خطاب الكراهية.

وشملت حوارات المؤتمر قضايا تمكين الشباب، والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والمسؤولية الإعلامية، والابتكار الأخلاقي، حيث جمع قادة فكر ومجتمع مدني من أنحاء العالم، وأكد "تريندز" على دور البحث العلمي في هذه المجالات.