الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بالصومال في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة يومي 27 و28 يوليو 2025، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع، الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات السياسية والاقتصادية في جمهورية الصومال الفيدرالية، إضافة إلى مناقشة سبل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في دعم الصومال من خلال مشاريع إنسانية وتنموية عديدة، وذلك انطلاقًا من التزامها الإنساني تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة.