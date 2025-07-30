«البرلمان العربي»: حمدان بن محمد بن راشد نموذج مشرف للقيادة الشابة الملهمة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقاضي بترفيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى رتبة فريق أول، يعكس ما يتمتع به سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من كفاءة قيادية رفيعة ورؤية استراتيجية متقدمة، إلى جانب إسهامات سموه الكبيرة في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث في دولة الإمارات، خاصة في قطاع الدفاع والأمن.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الرتبة المرموقة تجسد ما يحمله سموه من قيم وطنية راسخة، وما يمثله من نموذج مشرف للقيادة الشابة الواعية والمُلهمة، التي تجمع بين الحكمة والطموح والعمل الميداني.

واختتم اليماحي تصريحه بتقديم أصدق التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، ومواصلة دوره في دعم الأمن القومي للوطن وخدمة دولة الإمارات وشعبها العزيز.