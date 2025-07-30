الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عبدالله بن زايد: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات حريصة على إيصال المساعدات إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على مواصلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ضمن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الإمارات تواصل إيصال المساعدات إلى غزة. 4 عمليات إنزال جوي، 143 شاحنة خلال الأيام الأربعة الماضية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، جهود لن تتوقف والتزام راسخ لا يتغير».

