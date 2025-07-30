الامارات | عبدالله بن زايد: 4 عمليات إنزال جوي و143 شاحنة خلال 4 أيام لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: 4 عمليات إنزال جوي و143 شاحنة خلال 4 أيام لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الإمارات مستمرة في أداء واجبها الإنساني، قائلاً: «دعمنا لغزة جهد لا يتوقف، والتزام لا يتغيّر».
وأضاف سموه: 4 عمليات إنزال جوي و143 شاحنة خلال الأيام الأربعة الماضية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
