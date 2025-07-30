الامارات | نخبة الجامعات العالمية في دبي تعلن عن برامجها ومنحها الدراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة الجامعات العالمية في دبي تعلن عن برامجها ومنحها الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي الرائدة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية عن توفير مجموعة من البرامج الأكاديمية المتنوّعة للعام الدراسي الجديد، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والروبوتات وصولاً إلى تطوير الألعاب الإلكترونية والفنون الإبداعية، وذلك في إطار دعم المواهب الناشئة وتمكينها من امتلاك ما يلزم من مهارات لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتعكس هذه البرامج الغنيّة والمتنوّعة الدور المحوري لمجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية التابعتين لمجموعة تيكوم في توفير البيئة التعليمية الداعمة لنمو الطلاب ونجاحهم.

وبهذه المناسبة، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، إلى أنّ المبدعين والمبتكرين هم الذين يرسمون ملامح المستقبل ويقودون مسيرة النمو، مؤكداً أن التعليم يشكّل إحدى الركائز الجوهرية لإعداد أجيال تمتلك الرؤية المستقبلية والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات.

وقال: "تسهم وجهاتنا التعليمية الرائدة في دعم مسيرة النمو الطموحة عبر استقطاب نخبة عالمية من أبرز الجامعات، التي توفّر مناهج وبرامج أكاديمية رائدة تسهم في إعداد طلاب اليوم وتزويدهم بما يلزم من مهارات لمواكبة احتياجات وطموحات المستقبل. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة التعاون والعمل المشترك مع أبرز جهات القطاع، بما يدعم مستهدفات إستراتيجية التعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ويوفّر للمواهب الناشئة فرص معرفة المزيد عن البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية التي تقدّمها الجامعات القائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة".

تسهيل الحصول على التعليم العالي

تؤكد الجامعات القائمة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية التزامها بتسهيل حصول الجميع على التعليم العالي بأعلى معايير الجودة، عبر توفير المنح الدراسية والمالية لطلاب الجامعات.

تقدّم جامعة "أميتي دبي" منحاً دراسية تصل إلى 50% ومنحة مالية بنسبة 30% لتسهيل حصول الطلاب على التعليم العالي بأعلى معايير الجودة. وأكّد الدكتور سيف الصيعري، نائب رئيس جامعة "أميتي دبي" أنّ كافة برامج الجامعة باتت اليوم معتمدة بالكامل من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي، بما يعكس مكانة الجامعة بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: "يتركّز اهتمامنا خلال العام المقبل على تحسين النتائج الأكاديمية للطلاب، عبر تعزيز التعاون مع كافة جهات القطاع والتركيز على الأبحاث والتعلّم التطبيقي. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للتعليم العالي، حيث تحرص على تمكين الطلاب من تحقيق التميّز الأكاديمي والحصول في الوقت نفسه على فرص غير مسبوقة للنمو والابتكار".

كما أعلنت أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي عن بدئها بمنح شهادة بكالوريوس التكنولوجيا في علوم الحاسوب والتكنولوجيا المالية وبكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في برامج اللغة الإنجليزية وعلم النفس وعلم الاجتماع وصناعة الأفلام والاتصال الجماهيري. وتقدّم الأكاديمية منحاً دراسية قائمة على التميّز الأكاديمي بنسبة تصل إلى 30% و10% على برامج البكالوريوس والدراسات العليا على التوالي، بالإضافة إلى منحة ماجستير إدارة الأعمال بنسبة تصل إلى 15%.

ويحقّ كذلك للطلاب الذين مثلوا فرقاً رياضية وطنية أو حكومية الحصول على منحة رياضية، مع إعفاءات من الرسوم الجامعية بنسبة تتراوح بين 5% و50% عن السنة الأولى.

وقال الدكتور س. سودهيندرا، رئيس أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي: "لطالما كانت رؤيتنا في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي واضحة، إذ نطمح دوماً إلى إعداد الطلاب لا لاكتساب المهارات اللازمة لأداء وظائف اليوم فحسب، بل أيضاً لتلبية احتياجات المستقبل. ويعكس كلّ إنجاز نحقّقه التزامنا الراسخ بالابتكار والريادة، بدءاً من البرامج الرائدة القائمة على تخصّصات متعدّدة في التكنولوجيا المالية والفنون الحرّة وصولاً إلى إبرام شراكات عالمية قوية مع أبرز جهات القطاع. وبينما نحتفي بمرور 25 عاماً على انطلاق أعمالنا في دولة الإمارات، نواصل التركيز على دعم وتنمية المواهب عبر توفير تخصّصات ملائمة لوظائف المستقبل وبناء شبكات هادفة تعزّز التواصل الفعلي بين الطلاب والعالم المهني".

أما جامعة برمنغهام دبي، والتي تأتي في المرتبة 76 ضمن تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات هذا العام، فتمنح شهادات مثل بكالوريوس الهندسة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شهادات الماجستير مثل ماجستير العلوم في الابتكار المستدام وريادة الأعمال، وماجستير في العلاج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي، وماجستير في الطبّ الرياضي والتمارين، وماجستير العلوم في التحليلات الحضرية والذكاء الاصطناعي للخبراء في وضع الخطط. وتقدّم جامعة برمنغهام دبي كذلك منحاً دراسية بنسبة تصل إلى 30% من الرسوم الجامعية (50% بناءً على الدعوة) لدفعة شهر سبتمبر 2025 ضمن كافة التخصّصات ومراحلها.

وقال بن بيلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة برمنغهام دبي: "ساهمت جامعة برمنغهام، التي تأسّست في عام 1900 كأول جامعة مدنية في إنجلترا، في نشر المعرفة والارتقاء بالمجتمعات منذ أكثر من 125 عاماً. ولطالما سعت هذه الجامعة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة للإسهام في تقدّم المجتمعات ومنح الجميع فرصة التعلّم، وهي القيم الجوهرية التي تدفعنا لغاية اليوم إلى مواصلة مسيرتنا الأكاديمية الملهمة".

أما جامعة ولونغونغ في دبي، فتقدّم منحاً دراسية جامعية قائمة على التميز الأكاديمي تغطي 15% أو 25% أو 50% من الرسوم الجامعية، فضلاً عن منحة "جائزة آدم جيلكريست الرياضية" بنسبة 50% للرياضيين المتميّزين.

ويمكن أيضاً لطلاب الدراسات العليا التقدّم بطلب الحصول على منحة الماجستير الأكاديمية مع تخفيضات في الرسوم الجامعية بنسبة 15% أو 25%، إلى جانب منحة "جائزة آدم جيلكريست الرياضية" بنسبة 50%.

وأكّدت البروفيسورة مي البراشي، رئيسة كلية علوم الحاسوب في جامعة ولونغونغ في دبي، أنّ الجامعة حقّقت هذا العام مجموعة بارزة من الإنجازات، بدءاً من توفير عدد من منح دبي للبحث والتطوير والابتكار في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وصولاً إلى إطلاق الحلول التكنولوجية الرائدة من إعداد الطلاب والتي تعود بأثر بارز في القطاع.

وقالت: "نثق بأنه ما من وجهة أفضل من دبي لطلابنا، إذ إنها تملك رؤية مستقبلية طموحة وتلعب دوراً رائداً في مجالات الابتكار وتقود مساعي التحوّل الرقمي المنشود. واليوم هو الوقت الأنسب للتسجيل في جامعة ولونغونغ في دبي، التي توفّر لطلابها برامج عالمية لا مثيل لها للتعلّم وفرصاً ملموسة للتقدّم والنمو".

التركيز على الابتكار

تقدّم جامعة مردوخ دبي للمرّة الأولى بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، وهو تخصّص لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات معتمد من قبل الجمعية الأسترالية للحاسوب ويزوّد الطلاب بالمهارات اللازمة لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية عبر منصّات تشمل الحاسوب والواقع المعزّز.

ويمكن للطلاب الحصول على منح دراسية قائمة على التميز الأكاديمي تصل إلى 40% على شهادات البكالوريوس والماجستير و25% على شهادات الدبلوم و50% على البرامج الإعدادية.

وأكّد الدكتور محمد بامطرف، الرئيس التنفيذي لجامعة مردوخ دبي، أنّ دبي تُعدّ بوابة إستراتيجية للابتكار وفرص النمو الغنيّة، حيث يستفيد الطلاب من مجتمعها الأكاديمي المتكامل والمرن للحصول على خدمات التعليم بمعايير عالمية تلبّي احتياجات المنطقة بالتحديد.



وقال: "نطمح دوماً في جامعة مردوخ دبي إلى دعم وتمكين قادة المستقبل، عبر الاستفادة من التفوّق الأكاديمي الذي تمتاز به أستراليا وقدرة دبي على تسهيل وصول طلاب الجامعات إلى نخبة من أبرز المؤسسات الأكاديمية والتعليمية حول العالم".

بالإضافة إلى ذلك، يسعى معهد "إس آيه إي دبي" إلى توسيع نطاق برامجه الأكاديمية من خلال طرح برنامج بكالوريوس في علوم الحاسوب، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية ومالية بقيمة تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي.

وقال جان هورن، مدير معهد "إس آيه إي دبي": "يحتفي معهد "إس آيه إي دبي" هذا العام بمرور 20 عاماً على ريادته في مجال تعليم الإعلام الإبداعي في دبي و50 عاماً على إسهامه في الارتقاء بقطاع التعليم على المستوى العالمي. وتواصل دبي تقدّمها بخطىً ثابتة وسريعة للتحوّل إلى وجهة مفضّلة للتعليم، عبر تقديمها العديد من الحوافز المتميّزة مثل تأشيرة الإقامة الذهبية المرموقة للمبدعين. وفي ظلّ النمو المستمرّ لقطاع الإعلام في دبي وحاجته إلى العديد من المواهب، نتطلّع إلى مواصلة ترسيخ مكانتنا كجامعة رائدة في مجال الإعلام الإبداعي في المنطقة، بما يدعم هذا القطاع بكوادر إعلامية تتمتّع بمهارات عالمية".



وتمنح كلية "إس بي جاين" للإدارة العالمية، والتي احتفت بمرور 20 عاماً على افتتاح فرعها في دبي خلال العام الدراسي 2024 – 2025، شهادة ماجستير في العلوم المالية التطبيقية وإدارة الثروات، لإعداد المهنيين لوظائف متنوّعة في مجال الخدمات المالية.

وتأتي شهادة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال في كلية "إس بي جاين" في المرتبة 23 عالمياً ضمن تصنيف "كيو إس" للتجارة الدولية لعام 2025، فضلاً عن التزام الكلية بتلبية احتياجات كافة الطلاب عبر تزويد الطالبات بمنحة "الأمهات الجدد".

وفي هذه المناسبة، قال نيتيش جاين، رئيس كلية "إس بي جاين" للإدارة العالمية: "تُعدّ دبي وجهة متميّزة لطلاب الجامعات، حيث تستقطب نخبة من أبرز الجامعات العالمية لتوفير خدمات التعليم العالي ضمن بيئة آمنة وبنية تحتية متقدّمة تدعم نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وتطوّره السريع".

تُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وهي وجهة التميّز الأكاديمي الرائدة في المنطقة، ومجمّع دبي للمعرفة الرائد في مجال التعلّم المستمر من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.