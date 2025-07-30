رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين.

وأكد سموه ورئيس وزراء الهند حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين، ورؤيتهما المشتركة تجاه استثمار كل فرص التعاون المتاحة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبيهما.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بإنجازه التاريخي، حيث أصبح ثاني أطول رئيس وزراء خدمة على التوالي في تاريخ بلاده، متمنياً له دوام التوفيق في خدمة الهند وشعبها، فيما شكر رئيس الوزراء سموه لتهنئته، وما عبَّر عنه من مشاعر طيبة تجاه الهند وشعبها.