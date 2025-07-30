الإمارات تواصل الإنزال الجوي للمساعدات وتُدخل 58 شاحنة إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، ضمن مبادرة «طيور الخير»، حيث تم اليوم تنفيذ عملية الإسقاط رقم 57، لليوم الرابع على التوالي، مستهدفة المناطق الأكثر تضرراً وتعقيداً من حيث الوصول البري.

وتندرج هذه الجهود ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي تجسد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الأشقاء في فلسطين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تحول من دون إيصال المساعدات براً.

وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم إنزاله من مساعدات منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 3775 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 196 طائرة متخصصة لضمان الدقة والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.

وفي سياق متصل، دخلت اليوم 58 شاحنة إماراتية إلى قطاع غزة من مختلف المعابر البرية، في إطار الدعم الإغاثي، واستكمال مشروع تمديد خط المياه من محطات التحلية، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في غزة.