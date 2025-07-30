الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

أم الزمول تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، على دولة الإمارات.
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.9 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

