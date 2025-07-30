الامارات | "طرق دبي" تحصد تصنيف التميّز خمس نجوم من شبكة المقارنة المعيارية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تصنيف (التميز بخمس نجوم على المستوى العالمي) من برنامج اعتماد أفضل الممارسات التابع للمسابقة الدولية لأفضل الممارسات ((International Best Practice Competition، وذلك عن مشروع (تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية على المواصلات العامة) عبر مركز الرقابة الذكي في مؤسسة المواصلات العامة، وعن جهود الهيئة في مجال (التفتيش الذكي على دراجات التوصيل) عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مدمجة مع أنظمة كاميرات حديثة لمراقبة وإدارة سلوكيات راكبي دراجات التوصيل، و (خدمة نقل الطلبة عن طريق الحجز الإلكتروني)، ومشروع (استراتيجية تحول قطاع الأجرة نحو الحجز الإلكتروني).



ويهدف مشروع إلى تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية على المواصلات العامة التابعة للهيئة إلى مراقبة ومتابعة امتثال المركبات والسائقين للتشريعات والقوانين الصادرة واتخاذ الإجراءات الرقابية بشكل لحظي وآلي، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة العامة وجودة الخدمة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يراقب جميع قطاعات نقل الركاب، بما في ذلك مركبات الأجرة والحافلات والحجز الإلكتروني والتأجير بالساعات ومسارات الحافلات والنقل البحري.



أما التفتيش الذكي على دراجات التوصيل باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهو عبارة عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مدمجة مع أنظمة كاميرات حديثة لمراقبة وإدارة سلوكيات راكبي دراجات التوصيل، وتعد هذه المبادرة نموذجا متميزا لقدرتها على أتمتة كشف المخالفات، تقليص زمن التفتيش بشكل كبير، وتعزيز السلامة المرورية عبر مراقبة وتطبيق قائم على البيانات.



تتميز هذه الخدمة بإتاحة الفرصة على اختيار السائقين الأعلى تقييماً وتوفرها عبر منصات عالمية مثل أوبر وكريم، إضافة إلى طرح باقات مرنة تلبي احتياجات المتعاملين. كما تسهم الخدمة في تحقيق أهداف استراتيجية، أبرزها خفض رسوم النقل المدرسي، تقليل زمن الرحلة والحد من استخدام النقل غير المرخص، مع منح أولوية قصوى لسلامة الطلبة.



كذلك ساهم التحوّلُ في تطبيق استراتيجية التحوّل نحو الحجز الإلكتروني في مركبات الأجرة في تعزيز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية بفضل تحفيز رواد مركبات الأجرة إلى استخدام تقنيات الحجز الإلكتروني، مما أثّرَ بشكل إيجابي وواضح على الحد من عملية تجوال مركبات الأجرة في طرق وشوارع الإمارة، بالنظر لانشغال معظم هذه المركبات بتلبية طلبات محجوزة مسبقاً من خلال التطبيقات الذكية. وتعد هذه الاستراتيجية ركيزة أساسية في تحقيق رؤية دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم، من خلال تعزيز التنقل الذكي، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتحسين زمن وصول مركبات الأجرة للمتعاملين وزيادة كفاءة قطاع مركبات الأجرة.