الامارات | الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، وإجلاء الآلاف، وتسببت في أضرار جسيمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الحكومة الصينية، والشعب الصيني الصديق، في هذا المصاب الأليم.
