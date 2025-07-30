حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مريم ماجد سعيد الشامسي رئيسة لدائرة الخدمات الاجتماعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الخدمات الاجتماعية.

ونص المرسوم على أن تُرقى مريم ماجد سعيد الشامسي - مدير دائرة الخدمات الاجتماعية - إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعين رئيساً لدائرة الخدمات الاجتماعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم تتولى مريم ماجد سعيد الشامسي مهام سلفها وتحل محله بحكم منصبها في رئاسة وعضوية المجالس واللجان الحكومية في إمارة الشارقة.