معرض فني يعزز التضامن والتسامح ضمن "مؤتمر الأخوة الإنسانية" بجاكرتا

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد فعاليات المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانية الذي تنظمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، معرضا يضم عددا من اللوحات الفنية أبدعتها أنامل فنانين وفنانات من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تترواح أعمارهم بين 15 إلى 25 عاما.

ويشتمل المعرض على عدد من اللوحات الفنية التشكيلية ولوحات الرسم الزيتي التي تعبر عن روح الأخوة الإنسانية التي تعمل على تعزيز التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات.

وأشاد السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية بمستوي اللوحات الفنية المعروضة التي تُعبّر عن رسائل أخلاقية قوية حول الوحدة والثقة والصداقة بين البشر باختلاف توجهاتهم ومشاربهم، وتتميز بحس فني عال تتمتع به طاقات شبابية واعدة تستحق الدعم والرعاية، مؤكدا أن المعرض المقام يعزز من رسالة المؤتمر التي تدعو إلى نشر الأخوة الانسانية من خلال الالتزام بتعزيز الفهم المتبادل والتضامن.